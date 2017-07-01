هكذا يمكنك شحن هاتفك 4 مرات فقط في العام

ونجح باحثو جامعة ميتشغن الأمريكية وجامعة كورنيل في اكتشاف تلك المادة الرائدة المسماة " magnetoelectric multiferroic"، وهي مادة شديدة الرقة حيث لا يتعدى سمكها سمك شريط بلاستيكي ويمكن تحويلها بين الشحنات الموجبة والسالبة.
وتبلغ فعالية هذه المادة 100 ضعف المادة المصنوع منها بطاريات الهواتف الحالية، كما أنها أكثر توافقًا مع المعايير البيئية، فهي تدوم لفترة أطول لأنها أقل استهلاكًا للطاقة فصلًا عن أن الوقت اللازم لإعادة شحنها سيقل عن الوقت المطلوب لهواتف اليوم، ويعمل العلماء حاليًا على إخراجها بصورة يمكن استخدامها بشكل تجاري للجمهور، إلا أن ذلك قد يستغرق نحو 12 عامًا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)