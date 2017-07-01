هكذا يمكنك شحن هاتفك 4 مرات فقط في العام

© flickr.com/ Philippe Put فضيحة مدوية بخصوص هواتف "أيفون"

وقال موقع Indy100 البريطاني إنه تم مؤخرا ابتكار مادة جديدة يمكن استخدامها في صناعة بطاريات الهواتف ستستهم في تمديد عمر البطارية كما لم يحدث من قبل، بحيث تحل هذه المشكلة المزعجة التي تواجه جميع المستخدمين، وتضطرهم إلى البحث عن مصدر للكهرباء أو حمل جهاز الباور بانك.

ونجح باحثو جامعة ميتشغن الأمريكية وجامعة كورنيل في اكتشاف تلك المادة الرائدة المسماة " magnetoelectric multiferroic"، وهي مادة شديدة الرقة حيث لا يتعدى سمكها سمك شريط بلاستيكي ويمكن تحويلها بين الشحنات الموجبة والسالبة.

وتبلغ فعالية هذه المادة 100 ضعف المادة المصنوع منها بطاريات الهواتف الحالية، كما أنها أكثر توافقًا مع المعايير البيئية، فهي تدوم لفترة أطول لأنها أقل استهلاكًا للطاقة فصلًا عن أن الوقت اللازم لإعادة شحنها سيقل عن الوقت المطلوب لهواتف اليوم، ويعمل العلماء حاليًا على إخراجها بصورة يمكن استخدامها بشكل تجاري للجمهور، إلا أن ذلك قد يستغرق نحو 12 عامًا.