معلومات لا تعرفها عن الفنانة غادة عبد الرازق (صور وفيديو)

وغادة هي ممثلة مصرية ولدت في محافظة الجيزة، وحصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، وبدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ثم انتقلت للتمثيل في أفلام ومسلسلات بأدوار ثانوية.

وحسب موقع "السينما" بدأت شهرتها بالسطوع بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، ثم توالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة، من أشهر المسلسلات التى شاركت فيها (صراع الأقوياء، العائلة والناس)، كما قدمت فوازير رمضان فرح فرح بعام 2003.

أما في مجال السينما عملت في أفلام عديدة مع المخرج خالد يوسف الذي أعاد اكتشافها في السينما بشكل جديد، وجعلها تظهر بأدوار جريئة للغاية تقدم للمرة الأولى على الشاشة.

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on May 17, 2017 at 2:05pm PDT

قامت غادة عبد الرازق بتقديم برنامج ريا وسكينة مع الفنانة هالة فاخر عام 2008. ولديها إبنة وحيدة وهي روتانا من زوجها الأول، وهي جدة لطفلتين.

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Jun 29, 2017 at 1:27am PDT

حصلت غادة على جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وجائزة (art) للأفلام عن دورها في فيلم (حين ميسرة).

كما حصلت على جائزة التمثيل دور ثاني للنساء من المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورها في فيلم (عن العشق والهوى).

😜😂 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Jun 27, 2017 at 1:05am PDT

وأعلنت غادة عبد الرازق عن موقفها من أحداث 25 يناير كانون عام 2011، وتأيدها التام للرئيس السابق محمد حسني مبارك وأنها لن تتوجه إلى ميدان التحرير.