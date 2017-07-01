معلومات لا تعرفها عن الفنانة غادة عبد الرازق (صور وفيديو)

وحسب موقع "السينما" بدأت شهرتها بالسطوع بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، ثم توالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة، من أشهر المسلسلات التى شاركت فيها (صراع الأقوياء، العائلة والناس)، كما قدمت فوازير رمضان فرح فرح بعام 2003.
أما في مجال السينما عملت في أفلام عديدة مع المخرج خالد يوسف الذي أعاد اكتشافها في السينما بشكل جديد، وجعلها تظهر بأدوار جريئة للغاية تقدم للمرة الأولى على الشاشة.
قامت غادة عبد الرازق بتقديم برنامج ريا وسكينة مع الفنانة هالة فاخر عام 2008. ولديها إبنة وحيدة وهي روتانا من زوجها الأول، وهي جدة لطفلتين.
حصلت غادة على جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وجائزة (art) للأفلام عن دورها في فيلم (حين ميسرة).
كما حصلت على جائزة التمثيل دور ثاني للنساء من المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورها في فيلم (عن العشق والهوى).
وأعلنت غادة عبد الرازق عن موقفها من أحداث 25 يناير كانون عام 2011، وتأيدها التام للرئيس السابق محمد حسني مبارك وأنها لن تتوجه إلى ميدان التحرير.
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