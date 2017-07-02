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14:29 02 يوليو/ تموز 2017
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    فنان فلسطيني يفتتح مهرجانات بيت الدين في لبنان

    بالصور والفيديو...فنان فلسطيني يفتتح مهرجانات بيت الدين في لبنان

    © Sputnik. zahraa al amir
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    انطلقت فعاليات مهرجانات بيت الدين الفنية مع الفنان الفلسطيني عمر كمال في حفل غنائي ضخم، مزج فيه الموسيقى العربية مع الغربية، ليختتم الحفل بأغنية "موطني" التي أعاد توزيعها بطريقة خاصة وجديدة.

    غنى كمال بالعربية، الفرنسية، الإنجليزية والإيطالية، مختارات للفنان الأمريكي الراحل فرانك سيناترا، وللفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، وللسيدة فيروز وغيرهم…

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    وبهذا الإطار اعتبرت مديرة مهرجانات بيت الدين هلا شاهين في حديث خاص ل"سبوتنيك" أن انطلاقة المهرجان كان مميز وهام مع المغني عمر كمال من مدينة نابلس، الذي اعتنق الموسيقى، ليغني بعدة لغات بطلاقة وبمستوى عال جداً مع فرقته الموسيقية.

    وقالت "ما يميز مهرجانات بيت الدين هذه السنة هو تعريف لشباب ينطلقون بالعالم العربي، عمر كمال وأمال مثلوثي، وثانياً مهرجانات بيت الدين تنفرد بإنتاج عمل مع فرقة مترو المدينة وهشام جابر لأجل تشجيع الشباب اللبناني على خلق أعمال جديدة رغم الأوضاع الصعبة".

    وأضافت "العمل الجديد تحت عنوان "السلك السياسي"، يتعاطى موضوع مهرجان انتخابي فريد من نوعه بعالم من الفنتازيا والسيرك، ونحن الوحيدين هذه السنة نتميز بإنتاج لبناني لشباب لبنانيين. وسنقدم عمل ضخم رقص معاصر، يشارك فيه 60 راقص وراقصة، على وقع إضاءة وموسيقى مهمة ، هذا العمل من أهم المحطات التي تميز مهرجانات الصيف في لبنان".

    فنان فلسطيني يفتتح مهرجانات بيت الدين في لبنان
    © Sputnik. zahraa al amir
    فنان فلسطيني يفتتح مهرجانات بيت الدين في لبنان

    وحول نسبة الإقبال على المهرجانات في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة قالت شاهين: "من حوالي 4 سنوات فقدنا قسم من جمهورنا، جمهورنا من قبل 4 أو 5 سنوات كان 70% لبنانيين، 20% عرب و 10% أجانب، ال 30 % بسبب الأوضاع قلت النسبة لتصبح 10 أو 12%، نعتمد الآن على الجمهور اللبناني المقيم في لبنان والآتي من الخارج.

    وأكدت أن "السياح العرب والأجانب دائماً متواجدين لكن المشاركة قليلة، من قبل 5 سنوات كانوا السياح العرب يأتون بباصات كاملة من الأردن سوريا السعودية والإمارات عن طريق البر، الآن هذه الطرق غير آمنة، هناك قسم خجول ونتمنى أن يكبر أكثر في ظل الأوضاع المستقرة في لبنان".

    وأشارت شاهين إلى أن لمهرجان بيت الدين أهمية من عدة نواحي، تضع لبنان على خارطة السياحة العربية والثقافية، وثانياً تضيء على صرح مهم جداً هو قصر بيت الدين، وتكون مكان لقاء مكان وفرح للبنانيين، إضافة إلى أن لديها مساهمة بإنعاش الحركة الاقتصادية في لبنان من خلال الفنادق وتذاكر الطائرات.

    شارك في افتتاح مهرجانات بيت الدين عدد من الشخصيات السياسية ، ويختتم برنامج العام مع أمسية غنائية تحييها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعنوان "لا تسأل" تقدم فيها جديدها.

    هذا و تقدم المهرجانات معرضين أحدهما مؤلف من صور تعكس حياة السياسي الراحل كمال جنبلاط بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده والثاني يضم أعمالا للفنانة سامية صعب.

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