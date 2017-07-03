سامسونج تطرح نسخة معدلة من هاتف نوت 7 في كوريا الجنوبية

وقالت سامسونج في بيان إنها ستطرح 400 ألف هاتف جديد تحت اسم (سامسونج جالاكسي نوت 7 فان إديشن)، مقابل 699.600 ون (611 دولارًا) وهو ما يقل 30 في المئة عن سعر (نوت 7) الأصلي.

وسيجري صنع الأجهزة الجديدة من أجهزة (نوت 7) المستعملة ومكونات الأجهزة التي لم تستعمل، بحسب "رويترز".

وقالت سامسونج إن قدرة البطاريات الجديدة ستكون أقل من التي كانت موجودة في الأجهزة الأصلية، لكنها مرت باختبارات جديدة للسلامة في أعقاب الاستدعاء.

واضطرت أكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة في العالم من حيث حجم المبيعات لوقف بيع (نوت 7) في أكتوبر/ تشرين الأول بعد نحو شهرين من طرحه بسبب بطاريته العرضة للاشتعال.

وكلفت عملية الاستدعاء الشركة أكثر من خمسة مليارات دولار من أرباح التشغيل، وأضرت بسمعتها لكن الشركة تجاوزت الأزمة بعد نجاح إطلاق نوت 8.