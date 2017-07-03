تفاصيل جديدة حول عطلة العاهل السعودي بمدينة طنجة

© AFP 2017/ Tomohiro Ohsumi شاهد...ردة فعل العاهل السعودي حين فاجأه شاعر بقصيدة فارسية

قال مسؤول بفريق العمل المشرف على ترتيبات العطلة، إن الفريق الأول من الوفد المرافق للعاهل السعودي بعطلته، "سيحل بالمغرب، منتصف الشهر الجاري، من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بالزيارة في مدينة طنجة بأقصى شمالي البلاد"، وذلك وفقا لقناة "RT" الروسية.

وجرى حجز مئات الغرف في كبريات الفنادق بالمدينة، إضافة إلى شقق وفيلات، ومئات السيارات الفارهة، التي تم تخصيصها لاستقبال الوفد المرافق للملك سلمان.

ويقيم الملك سلمان بن عبد العزيز، بمنطقة "كاب سبارطيل"، وهي منتجع سياحي في مدينة طنجة، يضم مساحات شاطئية وغابات، بالإضافة إلى مشاريع سياحية عديدة.

ودأب الملك سلمان بن عبد العزيز على قضاء إجازاته الخاصة بمدينة طنجة، منذ أن كان ولياً للعهد، غير أن زيارته للمدينة باتت مصدر اهتمام دولي منذ جلوسه على العرش في يناير/ كانون الثاني 2015.