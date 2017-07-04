"ديور" تحتفل بمرور 70 عاما (بالصور)

قدمت مصممة الأزياء ماريا شيوري، مجموعة أزياء الشتاء-الخريف2107-2108، على مسرح أقيم خصيصا للمناسبة، تضمن تماثيل خشبية لأسود وزرافات.

العرض استوحى فكرته من رحلات مؤسس الدار حول العالم.

توفي كريستيان ديور عام 1957، ليتولى بعده قيادة دار الأزياء عدد من الأسماء اللامعة في مجال الموضة، أهمها إيف سان لوران.

وتعتبر دار الأزياء ديور، إحدى أهم دور الأزياء في العالم، كما وتتوزع متاجرها في 60 بلدا ويصل عدد المتاجر إلى حوالي 200 متجر.

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