بالصور...صاحبة أطول ساقين في روسيا وقريبا في العالم

وحسب ما ذكرته ليسينا، فإنها "ترغب الحصول على لقب صاحبة أطول قدمين في العالم". يبلغ طول لاعبة كرة السلة السابقة يكاتيرينا ليسينا 205.7 سم، بينما طول ساقيها يساوي 133 سم.

حتى هذه اللحظة، هذا اللقب من نصيب لاعبة كرة السلة السابقة الروسية سفيتلانا بانكراتوفا، ويبلغ طول ساقيها 132 سم.

© Sputnik. Ramil Sitdikov لاعبة كرة السلة السابقة الروسية يكاتيرينا ليسينا

وقالت ليسينا في حديث لها مع صحيفة "ذا صان" البريطانية ، إنها "تستعد جدياً للعمل كعارضة أزياء، وبذلك ستصبح أطول عارضة أزياء في العالم".

© Photo/ Instagram page of Ekaterina Lisina لاعبة كرة السلة السابقة وعارضة أزياء الروسية يكاتيرينا ليسينا خلال جلسة تصوير

وتهدف ليسينا إلى تحطيم الرقم القياسي لعارضة الأزياء الأمريكية أمازون إيف، التي يبلغ طولها 200.2 سم.

© Photo/ Instagram page of Ekaterina Lisina لاعبة كرة السلة السابقة وعارضة أزياء الروسية يكاتيرينا ليسينا

ومن الجدير بالذكر، أن يكاتيرينا ليسينا نالت لقب "أطول امرأة في روسيا"، وكذلك صاحبة أكبر قدم نسائية بحذاء مقياسه 47!