"واتسآب" تضيف إمكانية تغيير الخطوط والبحث عن "الإيموشنز"

© AFP 2017/ LIONEL BONAVENTURE احذف هذه الرسالة فورا من "واتساب"

ذكر موقع gadgetsnow المعني بأخبار التكنولوجيا، أن أول ميزة وفرها تحديث "واتسآب" هى إمكانية تغيير خط الكتابة عن طريق اختيار أدوات النصوص التي تتيح للمستخدمين تغيير الخط، بعد أن أتاحت "واتسآب" في العام العام الماضي عددا من أنواع الخطوط مثل bold وstrikethrough وitalics، إلا أن المستخدم لكي يستمتع بهذه الميزة عليه امتلاك نسخة "واتسآب" إصدار 2.17.148.

وأوضح الموقع أن الميزة الثانية التي وفرها التحديث الجديد هي خيار البحث عن الإيموشنز، وهي الميزة التي كانت متاحة في "واتسآب ويب" منذ عدة أشهر، وتوفر هذه الميزة للمستخدمين القدرة على العثور على الرموز التعبيرية وفقًا الكلمات التي يكتبونها أو عمليات البحث بالأحرف.

يشار إلى أن كل هذه الميزات متاحة فقط في النسخة التجريبة من "واتسآب"، ومن المتوقع طرحها لجميع المستخدمين قريبا في مختلف أنحاء العالم.