سعودي يشعل حربا بين نعومي كامبل وريهانا

© AFP 2017/ Patrick Kovarik حاجز خطير يقف في طريق علاقة ريهانا وصديقها السعودي الجديد

حيث التقطت عدسات المصورين صورا للجميل وهو بصحبة ريهانا في حوض سباحة.

ويؤكد الجميل وريهانا أنهما يبذلان قصارى جهدهما للحفاظ على سرية هذه العلاقة، على الرغم من تصريح مصدر مجهول مقرب من المغنية لموقع "ذا صن"،

بأن ريهانا أخبرت أصدقاءها بأنها واقعة في الحب، وأن حسن قد يكون الشخص الذي كانت تبحث عنه لتشاركه حياتها.

الأمر الذي أثار كامبل التي كانت تواعد الجميل في العام الماضي، كما أنها ترفض أن تكون في المرتبة الثانية، على حد تعبيرها.