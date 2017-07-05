الغرامة بدلا من الحبس لميريام كلينك (فيديو)

كما ألزمت المحكمة كلينك بتسليم مسدس حربي، حيث جاء الحكم بمقتضى المادتين 72 و75 أسلحة، بحسب ما نشره موقع "الجديد".

يذكر أن كلينك كانت قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه وهي تقوم بإطلاق النار من مسدس حربي.

واعترفت الفنانة اللبنانية أمام المحكمة بما نسب إليها.

وانتشر أيضا مقطع فيديو في العام الماضي لكلينك وهي تطلق النار في الهواء.