وفاة مفاجئة لمذيع مصري شاب...ماذا قال في آخر رسالة إلى والدته

وبحسب موقع "عين" توفي الفنان الشاب في إسبانيا بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء النوم، ومن المقرر أن يحضر الجثمان غدا الخميس إلى القاهرة لدفنه في مقابر الأسرة.

بدأ سمير مشواره الفني كممثل وهو في العاشرة عندما شارك في فيلم "القتل اللذيذ" مع النجمة ميرفت أمين، ثم ظهر من جديد من خلال عمله كمقدم برامج.

شارك عمرو سمير في فيلم "عودة الندلة"، للنجمة عبلة كامل، كما شارك فى عدة مسلسلات تلفزيوينة منها "شط إسكندرية"، مع الممثل الراحل ممدوح عبد العليم، للمخرج أحمد صقر، و"جدار القلب"، للفنانة الكبيرة سميرة أحمد، لنفس المخرج أحمد صقر، ثم مسلسل "قضية رأي عام"، للنجمة يسرا، و"مزاج الخير"، للفنان مصطفى شعبان.

وكان آخر تعليق كتبه المذيع والفنان الراحل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارة عن رسالة إلى والدته المذيعة ماجدة عاصم وقال فيها: "بفرح جداً لما حد يقولى أني متربي وعندي أخلاق لأنك أنت يا حبيبتي السبب في دا…حبك وحنانك وتفهمك وعقلك وقلبك اللي أد الدنيا هما السبب في دا… يا رب أكون أديتك ولو جزء صغير من اللي أديهتهولي يا كل الدنيا…بحبك حب عمري ما هعرف أوصفه، كل سنة وأمهاتكم بخير وبصحة وربنا يخليهم ليكو لو هما معاكو ويرحمهم ويجمعلهم في مكان أجمل لو هما معاها".

وقد نعى الراحل عدد من الفنانين، ومنهم الممثل كريم عبد العزيز الذي كتب على صفحته "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه.. الفنان عمرو سمير. نسالكم الدعاء".