ماذا قالت أنجلينا جولي وبراد بيت عن ابنتهما التي ستبدأ عملية تحول جنسي (فيديو+صور)

حيث وافق كل من أنجلينا جولي وطليقها براد بيت، على خضوع ابنتهما شيلوه البالغة من العمر 11 عاما للعلاج الهرموني، لتبدأ عملية التحول من أنثى الى ذكر.

facebook/AngelinaJ1975 أنجلينا جولي بصحبة أبنتها "شيلوه"

وكان قد صرح براد بيت في مقابلة مع اوبرا ونفري عام 2008 أن شيلو مقتنعة بأنها صبي بجسد فتاة، ولا تستجيب عندما يتم مناداتها باسمها بل تفضل أن يتم مناداتها بـ جون أو بيتر، وبحسب موقع "الموندو" الإسباني التقت شيلوه باخصائي لتتعرف على كل المراحل التي ستخوضها من أجل التأقلم مع هويتها الجديدة التي ستمنع ظهور الخصائص الأنثوية لديها.

Brad Pitt Reportedly ‘Fun & Attentive’ To Kids Amid Angelina Jolie Split: Shiloh Jolie-Pitt ‘Delighted’ https://t.co/SCR66xUee6 pic.twitter.com/SXRFMNF9bi — Celebrity News (@UpdatedCeleb) July 4, 2017

ويذكر أيضا أن أنجلينا قد صرحت عام 2010 لمجلة "فانيتي فير" بأن شيلوه تريد أن تكون ولدا، ولذلك قامت بقص شعرها، هذا بالإضافة إلى ميولها لارتداء ملابس البنين، لدرجة جعلتها تعتقد بأن شيلوه واحد من الأخوة الذكور.

Shiloh Jolie-Pitt is a boy already:) https://t.co/sdU8JRMbCP — Paul Cary (@pablo2u23) July 5, 2017

وكان موقع "غالا" الفرنسى الشهير والمعني بأخبار المشاهير، قد أكد أن ابنة نجمى هوليوود براد بيت وإنجلينا جولى تأمل فى تغيير "جنسها".

والجدير بالذكر أن أنجلينا جولي، قد انفصلت عن زوجها نجم هوليوود العالمي منذ ما يقرب من عام تقريبا، وذلك بسبب ادعاء انجلينا بأنه يعامل أطفالهما معاملة سيئة للغاية.