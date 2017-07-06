قائمة الدول الأغلى معيشة في العالم

وأُعطيت نيويورك درجة 100 في المؤشر، حيث صنفت البلدان بناء على ذلك، لذا فإن البلد الذي يحقق درجة أعلى من 100، يعد أكثر تكلفة من نيويورك، والعكس صحيح، فيما بلغ متوسط تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، 51.03 درجة، ما جعلها تحتل المرتبة الـ 29 في مؤشر الدول الأغلى معيشة.
وفيما يلي أغلى 21 دولة من ناحية تكلفة المعيشة:
1- إقليم برمودا
2- سويسرا
3- هونغ كونغ
4- إيسلندا
5- سنغافورة
6- النرويج
7- جزر البهاما
8- الإمارات
9- قطر
10- لوكسمبورغ
11- جزر فيرجن الأمريكية
12- أستراليا
13 — الدنمارك
14- أيرلندا
15- الولايات المتحدة
16- نيوزيلندا
17 — اليابان
18 — الكويت
19- إسرائيل
20- إيطاليا
21- غانا
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