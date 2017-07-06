قائمة الدول الأغلى معيشة في العالم

© Sputnik. Fred Greenberg صدور تصنيف أغلى مدن العالم

واستندت الشركة في تقييمها إلى مجموعة من المعايير، مثل أسعار المنتجات والنقل والفواتير والمطاعم، وكذلك تكلفة الإيجار، ثم يتم تجميع هذه الأرقام في مؤشر محدد، وذلك بالاعتماد على مدينة نيويورك الأمريكية ذات تكلفة المعيشة العالية، كقيمة مرجعية، وفقا لصحيفة " إندبندنت" البريطانية.

وأُعطيت نيويورك درجة 100 في المؤشر، حيث صنفت البلدان بناء على ذلك، لذا فإن البلد الذي يحقق درجة أعلى من 100، يعد أكثر تكلفة من نيويورك، والعكس صحيح، فيما بلغ متوسط تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، 51.03 درجة، ما جعلها تحتل المرتبة الـ 29 في مؤشر الدول الأغلى معيشة.

وفيما يلي أغلى 21 دولة من ناحية تكلفة المعيشة:

1- إقليم برمودا

2- سويسرا

3- هونغ كونغ

4- إيسلندا

5- سنغافورة

6- النرويج

7- جزر البهاما

8- الإمارات

9- قطر

10- لوكسمبورغ

11- جزر فيرجن الأمريكية

12- أستراليا

13 — الدنمارك

14- أيرلندا

15- الولايات المتحدة

16- نيوزيلندا

17 — اليابان

18 — الكويت

19- إسرائيل

20- إيطاليا

21- غانا