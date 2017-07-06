شاهد...طفلة تبكي دما بدلا من الدموع

© REUTERS/ FAISAL Al NASSER أغرب اسم يطلق على طفلة في السعودية

كانت الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، تعاني من الالتهاب الرئوي، وبدأت تنزف دما من فهما، والآن تنزف من آذانها وعيونها كل يوم تقريبا، على الرغم من عدم وجود خدوش مرئية، ما يجعلها مستنفدة من الصداع النصفي.

أرجع الأطباء ذلك إلى ارتفاع في درجة الحرارة، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

انفق والداها نازيما بيجوم 28 سنة، ومحمد أفضال 33 عاما، أكثر من 1700 جنيه إسترليني على الاختبارات لكنهما لم يحصلا على تشخيص رسمي، وقال لهما الأطباء أنهم يشتبهون في إصابة الطفلة بمرض نادر يسمى "هيماتودروسيس".

وقالت والدة الطفلة: "طفلتي تسألني عن السبب في معاناتها من النزيف من أذنيها، وأنا لا أعرف كيف أرد على هذا السؤال".

وأكدت أنه في كل مرة تنزف فيها، تنخفض مستويات الهيموغلوبين بشكل كبير.

Doctors baffled by toddler who bleeds from eyes EVERYDAYhttps://t.co/PIqt6FJHYX pic.twitter.com/v1F99lqnH6 — Daily Star (@Daily_Star) July 6, 2017

​وقال والدها إن مشاكل ابنته بدأت عندما كانت تنزف من الأنف، وحينها أخبره الأطباء أنها تعاني من الالتهاب الرئوي وأنه لا يوجد شيء يدعو للقلق؛ لأن النزيف قد يحدث بسبب ارتفاع في درجة الحرارة.