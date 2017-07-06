تعرف على البلد الأوروبي صاحب أعلى سعر للسجائر

وقالت بيزون:
تعتبر فرنسا واحدة من أكثر دول العالم فيما يتصل بأعداد المدخنين، لذا سيكون من الضروري زيادة الأسعار زيادات كبيرة حتى يظهر لذلك مردود على الصحة العامة.
وأفادت إذاعة (آر.تي.ال) الفرنسية أن معدلات التدخين في بريطانيا انخفضت من 30% إلى 20% على مدى العقد الأخير بسبب اتباع الحكومة لسياسة الزيادات الكبيرة في الأسعار في حين أن المعدل في فرنسا لا يزال ثابتا عند 30% تقريباً.
يشار إلى أن حكومة إيمانويل ماكرون قد أعلنت عدة أهداف كبرى فيما يتعلق بالرعاية الصحية من بينها توسيع نطاق التطعيمات الإلزامية وزيادة التغطية التأمينية لنفقات علاج الأسنان وارتداء النظارات الطبية وزيادة الضرائب على التبغ، فيما تقول منظمة الصحة العالمية إن عدد المدخنين في فرنسا يزيد على 50 %.
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