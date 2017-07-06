تعرف على البلد الأوروبي صاحب أعلى سعر للسجائر

© AFP 2017/ HAIDAR MOHAMMED ALI داعش يعرض الازيديات في سوق النخاسة عاريات..وفتاة بيعت بعلبة سجائر

وأفادت وكالة "رويترز"، أن تكلفة علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة تبلغ حاليا سبعة يورو تقريبا في فرنسا، في حين تبلغ في بريطانيا وأيرلندا ما يعادل عشرة يورو تقريبا.

وقالت بيزون:

تعتبر فرنسا واحدة من أكثر دول العالم فيما يتصل بأعداد المدخنين، لذا سيكون من الضروري زيادة الأسعار زيادات كبيرة حتى يظهر لذلك مردود على الصحة العامة.

وأفادت إذاعة (آر.تي.ال) الفرنسية أن معدلات التدخين في بريطانيا انخفضت من 30% إلى 20% على مدى العقد الأخير بسبب اتباع الحكومة لسياسة الزيادات الكبيرة في الأسعار في حين أن المعدل في فرنسا لا يزال ثابتا عند 30% تقريباً.

يشار إلى أن حكومة إيمانويل ماكرون قد أعلنت عدة أهداف كبرى فيما يتعلق بالرعاية الصحية من بينها توسيع نطاق التطعيمات الإلزامية وزيادة التغطية التأمينية لنفقات علاج الأسنان وارتداء النظارات الطبية وزيادة الضرائب على التبغ، فيما تقول منظمة الصحة العالمية إن عدد المدخنين في فرنسا يزيد على 50 %.