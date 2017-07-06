"فولفو" توقف إنتاج السيارات العاملة بالوقود بعد عامين

وأعلنت الشركة أن جميع السيارات ستكون هجينة تجمع بين الوقود والكهرباء أو تعمل كليا بالكهرباء، بحسب موقع "ذا صن" الأمريكي.

وقالت الشركة أنها ستعمل على إطلاق 5 سيارات تعمل كليا بالكهرباء بحلول 2021، إلى جانب السيارات الهجينة، ولكن لم تكشف عن موعد محدد لإطلاق السيارات الجديدة.

جدير بالذكر أن شركة "فولفو"، كانت قد كشفت مطلع العام الجاري، عن أن أول سيارة كهربائية ستصل لشوارع العالم في 2019، بهدف الوصول إلى مليون سيارة بحلول 2025.

وصرح هاكان صاميلسون، المدير التنفيذي بالشركة، أن المستخدمين يرغبون في التغيير الجديد، لذلك استمعت الشركة إلى مطالبهم وتحرص دائما على تلبية احتياجاتهم في سياراتهم المستقبلية، ولذا سيتمكنون من الحصول على ما يطلبون في الوقت المحدد في 2019.