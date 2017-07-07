شاهد...فتاة تتبول على علم أمريكا في ذكرى يوم الاستقلال

وتلقت إميلي لانس تهديدات عبر الإنترنت بالقتل والاغتصاب بعد نشر الفيديو أثناء احتفالات الأمريكيين بيوم الاستقلال.

وأظهر الفيديو، لانس، وهي تقف أمام مرحاض ثبتت عليه العلم الأمريكي، قبل أن تشرع في التبوّل، مستخدمة أداة تسمح للسيدات بالتبول وهن واقفات.

ورددت عبارات استهجان وإساءة للولايات المتحدة وجنسيتها.

#Emilylance is an American hero and #CNN is defending our nation against nazi attacks. https://t.co/UjZNU42DJs — Central NJ Antifa (@Evan_NJ_Antifa) July 5, 2017

وبعد ذلك طالبت على فيسبوك من يعارضونها بعدم الغضب من عائلتها أومعاقبتها، وقالت "لا تصب غضبك على الناس الخطأ"، مشددة على أن أحدا من عائلتها لم يوافق على ما فعلته.

وقالت "لا علاقة لهم بقراراتي".

وأضافت ردا على من يهددونها "ما الذي لا تفهمونه، أنكم تحتفلون بالحرية في الوقت الذي تهاجمونني فيه للقيام بنفس الشيء. لا يمكن القيام بالأمرين معا".

يذكر أن القانون الأمريكي يجرم تدنيس علم الولايات المتحدة، بحسب "BBC".