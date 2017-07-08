مصري يرتبط بأغنى إبنة في العالم

وكشفت صحيفة"الباريزيان" الفرنسية أن جنيفر على علاقة بشاب مصري يدعى نايل نصار من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن الشاب، الذي يشاركها الإهتمام برياضة الفروسية واجتياز الحواجز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنة بيل غيتس التي تشارك حاليا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس مهتمة بهذا الشاب الذي يبادلها الإهتمام ويلتقيان بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضي.





وتبلغ جنيفر حوالي 21 عامًا وبحسب "الباريزيان" لاحظ الجميع تواضعها خلال مشاركتها في المسابقة الرياضية، وأضافت أن جنيفر ليست فتاة مدللة رغم أنها أغنى إبنة في العالم.





وأشارت إلى أن والدها رباها على الاعتدال في الإنفاق وعدم التبذير، لحرصه على توعيتها بقيمة وأهمية العمل.