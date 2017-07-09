إطلاق هاتف يحمل صورة ترامب وبوتين بمناسبة اللقاء "التاريخي" بينهما

ويمتاز الهاتف، الذي طرح في الأسواق بسعر يصل إلى 149 ألف روبل "2500 دولار"، بأنه مصنوع من هيكل معدني يجمع بين التيتانيوم والذهب، مع إضافة حلقة من الذهب على ظهره تضم صورة للرئيسين الروسي والأمريكي ومن الأمام مكان وتاريخ انعقاد القمة.

وكتبت شركة Caviar على الصفحة الخاصة بالهاتف على موقعها الإلكتروني: "تيمناً باجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي، أنشأت كافيار نموذجاً جامعاً لنوكيا 3310 مع صورة لزعيمي البلدين".

وأشارت الشركة إلى أنها أصدرت نسخاً محدودة من الجهاز لا تتعدى 20 نسخة، وذلك بهدف "أن يبقى قطعة تذكارية للقاء الذي لا ينسى بين الرئيسين".

يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستطرح هذا النموذج في 7 تموز/ يوليو الجاري، في ذكرى اجتماع قمة العشرين.

وشهدت مدينة هامبورغ الألمانية الاجتماع الأول الذي جمع بوتين وترامب، قيل يومين على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين التي احتضنتها هامبورغ الألمانية.

بمناسبة قمة العشرين شركة Caviar Phone الروسية أطلقت نسخة من هاتف نوكيا 3310 عليه صورة بوتين و ترامب مطلية بالذهب

سعره 2500 دولار#جزائرتك



* pic.twitter.com/LwpkAuN9u8 — JazayerTech (@JazayerTech) July 7, 2017

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