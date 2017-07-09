لهذا السبب يقدم الجيلي للمرضى في المستشفيات

الجيلي من الحلويات المفيدة للصحة، حيث يحتوي على البروتين، و8 أنواع من الأحماض الأمينية الأساسية للجسم.

يتميز الجيلي الذي يُستخرج من عظام الحيوانات، بمخزون عالٍ من الكولاجين الذي ينشط الشعر، البشرة، العظام والأظافر.

كما يُساعد الكولاجين الموجود في الجيلي على تسريع التئام الجروح، ويمنع هشاشة العظام والتهاب المفاصل، ويؤخر الشيخوخة، بالإضافة إلى أنه يسيطر على نسبة السكر في الدم، بحسب موقع "santeplusmag".

يذكر أن الجيلي من الحلويات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية، وأيضَا ضروري لحماية بطانة المعدة، وتسهيل عملية الهضم، وتقوية جهاز المناعة وتجديد الخلايا.



