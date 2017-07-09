ناسا تحرج نائب الرئيس الأمريكي

Sorry @NASA…@MarcoRubio dared me to do it! pic.twitter.com/qIYtKOPyFh— Vice President Pence (@VP) July 7, 2017
وقالت ناسا ردا على نائب الرئيس إن "المعدّة كانت في حاجة إلى التنظيف على أي حال".فما كان من روبيو سوى الاستمرار في المزحة، معلقا على تغريدة بينس قائلا إنه حذر نائب الرئيس الأمريكي، بأنه سيتحمل مسئولية انتهاكه للقواعد.
It was OK to touch the surface. Those are just day-to-day reminder signs. We were going to clean it anyway. It was an honor to host you! https://t.co/gu8zxknsJv— NASA (@NASA) July 7, 2017
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