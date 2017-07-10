كيف يقضي أبناء الأثرياء العرب الصيف (صور)

وأثار حساب أبناء الأغنياء في المملكة العربية السعودية جدلا واسعاً، إذ يتم نشر من خلاله صور الشباب وهم يتفاخرون بثرواتهم المتمثلة بالأسلحة والحيوانات الخطيرة جداً.

وكان طيار يعمل في شركة طيران الاتحاد، نشر، في وقت سابق من هذا العام، صورة غريبة لطائرة تجارية يوجد على متنها 80 صقراً موزعين على مقاعد فردية مدفوعة الثمن من قبل أمير سعودي.

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