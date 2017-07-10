احذر...رسالة هاكر تغزو ملايين الحسابات في "فيسبوك"

بحسب تقرير صحيفة "التليغراف" البريطانية، فإن هذا الشخض ما هو إلا هاكر، بإمكانه اختراق حسابات الأشخاص وسرقة بياناتهم، ليتضح لاحقا أنه لا أساس من الصحة لمحتوى هذه الرسائل الخادعة.

وكشف التقرير أن الخدعة تقوم على نشر هذه الرسالة بين أكبر عدد من مستخدمي "فيسبوك"، وإثارة خوفهم ليقوموا بدورهم بنشر هذه الرسالة إلى قائمة أصدقائهم على موقع التواصل الاجتماعي، كما أن هذه الرسائل قد تأخذ أشكالا مختلفة، وتحذر من قبول طلب الصداقة من أشخاص آخرين غير "Jayden K Smith".

وتم التأكيد على أن هذه الرسائل التي انتشرت بين ملايين المستخدمين، ليست صحيحة، خاصة وأنه لا يمكن اختراق حسابات الآخرين على "فيسبوك" بمجرد قبول طلب الصداقة.

يذكر أن هناك رسائل خادعة كانت انتشرت كثيرًا على "فيسبوك"، منها تلك التي تدعي أن "فيسبوك" سيجعل مشاركات المستخدمين متاحة للجميع إن لم يقوموا بنسخ عبارة محددة ونشرها في حسابهم الخاص.