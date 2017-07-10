فرار أربعة أسود من متنزه في جنوب أفريقيا

وذكرت هيئة المتنزهات الوطنية في جنوب أفريقيا في بيان أن الأسود فرت الليلة الماضية من متنزه كروجر الوطني، وهو مقصد سياحي شهير في البلاد، وكانت آخر مرة رصدت فيها في قرية ماتسولو.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky نزهة بصحبة أسد في وسط العاصمة الباكستانية

وتضم المنطقة المحيطة بكروجر قرى ومزارع لتربية الماشية الأمر الذي يعرض السكان والثروة الحيوانية لخطر التعرض لهجمات الحيوانات المفترسة.

وفي مايو أيار أمسكت الهيئة بخمسة أسود بعد أن فرت من نفس المتنزه. وفي 2015 فر أسد يدعى سيلفستر من تحت سياج كهربائي في متنزه أخر واستمر في افتراس الأغنام لثلاثة أسابيع قبل أن يمسك به الحراس وهو نائم.