فتاة بوجهين تحير ناشطي مواقع التواصل الاجتماعية(صورة)

ولكثرة التعليقات قام ناشر الصورة بإضاح حقيقة ظهور الفتاة بهذا الشكل، "لدي تطبيق على الهاتف لتصوير السلفي على شكل بانوراما. لكن لتتمكن من التصوير بشكل جيد عبر هذه الخاصية يجب أن لا تتحرك أبدا".

وتمت مشاهدة الصورة من قبل أكثر من 150 ألف مستخدم وأثارت نقاشا حادا بين مستخدمي الإنترنت.

"My phone has a wide selfie feature similar to a panorama. You need to sit still for it to work. My girlfriend sneezed, and this happened." pic.twitter.com/ooL21PhJqa — Filipe Governa (@FilGov4) July 10, 2017

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