بالفيديو والصور...حقيقة العلاقة بين الشاب المصري وابنة بيل غيتس

© East News/ UPI Photo/keizo Mori مصري يرتبط بابنة أغنى رجل في العالم

وبحسب موقع "stepfeed" فإن التكهنات قد انتهت حول العلاقة بين الشاب والفتاة، وأصبحت بالفعل حقيقة، ومستمرة منذ شهور، وليس منذ الأخبار التي نشرت في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري.

ونشر الموقع مقطع فيديو للشاب المصري 26 عامًا، وهو متسابق خيول، أثناء تواجده مع جينفر في تصفيات كأس العالم، تم تصويره في الشهر الماضي.

كما تم نشر صور لهما منذ بضعة أشهر، ومنها ما تم تصويره في عيد الحب.

exploring ✨ A post shared by Jennifer Katharine Gates (@jenniferkgates) on Jun 27, 2017 at 2:20am PDT

جدير بالذكر أن الصحافة العالمية تطارد جنيفر، للتأكد من المعلومات التي تتردد عن علاقة عاطفية تجمع الفتاة بشاب مصري.

Happiest of days in CA ☀️ A post shared by Jennifer Katharine Gates (@jenniferkgates) on May 21, 2017 at 8:52pm PDT

جاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "الباريزيان" الفرنسية أن جنيفر على علاقة بشاب مصري يدعى نايل نصار، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن الشاب، الذي يشاركها الاهتمام برياضة الفروسية واجتياز الحواجز.

Tbt… Same city this week for me, missing this guy while he's killing it in CA ☺️❤ A post shared by Jennifer Katharine Gates (@jenniferkgates) on Apr 13, 2017 at 3:37pm PDT

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنة بيل غيتس التي تشارك حاليًا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس، مهتمة بهذا الشاب الذي يبادلها الاهتمام ويلتقيان بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضي.

The best of part of this day is 🍫&🍬&🍭 but I guess this guy isn't too bad either 😘 A post shared by Jennifer Katharine Gates (@jenniferkgates) on Feb 14, 2017 at 1:49pm PST

وتبلغ جنيفر حوالي 21 عامًا وبحسب "الباريزيان" لاحظ الجميع تواضعها خلال مشاركتها في المسابقة الرياضية، وأضافت أن جنيفر ليست فتاة مدللة رغم أنها أغنى ابنة في العالم.

وأشارت إلى أن والدها رباها على الاعتدال في الإنفاق وعدم التبذير، لحرصه على توعيتها بقيمة وأهمية العمل.



