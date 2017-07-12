5 طائرات كادت أن تتصادم في مطار سان فرانسيسكو (فيديو)

وقع الحادث في ليلة 7 يوليو/ تموز، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة "إير كندا" قادمة من تورنتو، بعيدا عن المدرج، وعلى الممر كانت 4 طائرات أخرى موجودة عليه، حسبما ذكرت شبكة "سي بي سي".

ونقلت القناة التلفزيونية عن سلطات الطيران أن الطيار هبط بالخطأ على ممر بمحاذاة المدرج.

وتمكن منظمو حركة الطيران من إيقاف الطائرة في الوقت المناسب، وهبطت الطائرة بسلام في المحاولة الثانية دون أن يصاب أحد بأذى.

وقالت الطيارة المتقاعدة من شركة الطيران المتحدة "روس أيميرا" إن الحادث لو كان وقع لتسبب في كارثة فيمكن تخيل تصادم طائرة مع 4 طائرات ممتلئة بالوقود وفي وجود جميع ركاب الطائرة المصطدمة.