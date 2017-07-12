الرجال في التنانير القصيرة موضة صيف 2018

قيام الطلاب بالذهاب إلى مدارسهم مرتدين التنانير، جاء كرد فعل على قانون يحرم ارتداء السراويل القصيرة في المدارس.

يذكر بأن سائقي الحافلات في مدينة نيس الفرنسية، كانوا قد ارتدوا التنانير القصيرة في وقت سابق، كنوع من ردة الفعل على القانون الذي يمنع ارتداء السراويل القصيرة أثناء العمل.

الأمر الذي دعى دور الأزياء لطرح تصاميم وأزياء خاصة تم مزجها بالتنانير الرجالية.

فقامت كل من Dior و Alexander McQueen دارا الأزياء الشهيران، بطرح تصاميمهما الجديدة للرجال وتخللتها التنانير الرجالية.

يذكر بأن موضة التنانير الرجالية ظهرت بكثرة في الفيلم الشهير "القلب الشجاع".