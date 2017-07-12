الرجال في التنانير القصيرة موضة صيف 2018

قيام الطلاب بالذهاب إلى مدارسهم مرتدين التنانير، جاء كرد فعل على قانون يحرم ارتداء السراويل القصيرة في المدارس.
Nice one dudes, totally rocking the skirt whilst protesting for reform. Power to the youth! 🙌🏾#iscaacademy #protest #youth #exeter……………….. “My 14-year-old son wanted to wear shorts. The headteacher told them: 'it was school policy shorts could not be worn. You can wear a skirt if you like’ – but she was being sarcastic." @guardian
يذكر بأن سائقي الحافلات في مدينة نيس الفرنسية، كانوا قد ارتدوا التنانير القصيرة في وقت سابق، كنوع من ردة الفعل على القانون الذي يمنع ارتداء السراويل القصيرة أثناء العمل.
الأمر الذي دعى دور الأزياء لطرح تصاميم وأزياء خاصة تم مزجها بالتنانير الرجالية.
فقامت كل من Dior و Alexander McQueen دارا الأزياء الشهيران، بطرح تصاميمهما الجديدة للرجال وتخللتها التنانير الرجالية.
يذكر بأن موضة التنانير الرجالية ظهرت بكثرة في الفيلم الشهير "القلب الشجاع".
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