مشروع سياحي "مغمور" يرى النور في ألمانيا قريبا

© Photo/ C&T Auctioneers and Valuers لأول مرة...مسؤول ياباني يشيد بسياسات هتلر

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الشركة تقوم باستكمال أعمال البناء التي بدأت في عهد الحقبة النازية وتوقفت في عام 1939.

هذا وكان هتلر قد اعتمد هذه الفكرة بعد اجتياح ألمانيا النازية لبولندا، ليأمر ببناء منتجع سياحي كبير، قادر على استيعاب 20 ألفا من العمال الألمان.

وبحسب مؤرخين ألمان، قالوا بأن هتلر حاول من خلال هذا العمل كسب ود الشعب.

ويمتد المنتجع على طول الشاطىء لمسافة 3 أميال ويضم شققا فخمة لتصل أسعارها حتى 725 ألف يورو، أما اسم المنتجع فهو "برورا".

يذكر بأن شركة ألمانية للعقارات وتدعى "متروبول"، قد اشترت هذا المنتجع في 2013، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء خلال 3 سنوات.