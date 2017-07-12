"صراع العروش" في أغلى كعكة في العالم (بالفيديو)

تتميز الكعكة بطولها الذي يصل لحوالي 1.2 متر، كما تزن 32 كيلوغراماً، وتكفي لإطعام 120 شخصاً.

أما سعر الكعكة فهومرتفع وقد بلغ 100 ألف درهم أي حوالي 27 ألف دولار أمريكي!

ويقول جاي جايامانا من مخبز "برودواي بيكيري" إن الكعكة صنعت خصيصاً لأحد زبائن المخبز من كبار الشخصيات، واعتمدت على استخدام مكونات حصرية وعالية الجودة.

فقد استخدم حوالي 15 كيلوغراماً من الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة بالإضافة إلى 28 غراماً من الذهب الخالص الصالح للأكل.

وقد استغرق صنع الكعكة الكاملة حوالي ثلاثة أسابيع كاملة، إذ عمل حرفيون مختصون لنحت الأشكال يدوياً وتشكيل عجينة السكر على هيئة شخصية لانيستر.

كما يؤكد جايامانا أن الكعكة التي أطلق عليها المخبز صفة "أغلى كعكة في العالم،" ستتوفر للبيع لكل من يريد شرائها، إلا أنه يجب أن تُطلب قبل ثلاثة أسابيع من موعد التسليم، إذ أن صنعها يستغرق وقتاً كبيراً من فنانين وخبازين محترفين يكرسون وقتهم خصيصاً لها.