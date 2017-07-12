أول حكم بالسجن على جندي أمريكي في قضية تبادل الصور الفاضحة

أعلنت محكمة عسكرية أمريكية، أنها حكمت على الجندي لمدة عشرة أيام، لمشاركته فى نشر وتبادل وتنزيل عشرات من الصور غير المشروعة لعضوات الخدمة، وذلك دون تصريح أو موافقة منهن، والبعض الآخر قد يلقى قريبًا نفس المصير.

وجاء الحكم بعد التحقيق في تبادل الصور العارية من قبل مشاة البحرية الأمريكية، عبر "فيسبوك" وغيرها المواقع على شبكة الإنترنت.

وصدر الحكم على الجندي في محكمة عسكرية في 29 يونيو/ حزيران الماضي، ويعتقد أنه الحكم الأول، وينتظر العديد من المتهمين أحكامًا مماثلة، إذا تمت إدانتهم في الفضيحة التي هزت الفيلق، وفقا لـ "Military.com".

وهزت مشاة البحرية الأمريكية فضيحة كبرى في مارس/آذار الماضي، بعدما تم الكشف عن استخدام جماعة "مارينز يونايتد" الخاصة موقع "فيسبوك" لتداول صورا فاضحة وعارية لنساء بالجيش الأمريكي، مصحوبة بتعليقات مخلة، ووصفت بأنها تبث الكراهية ضد المرأة بشكل عام.

First US Marine Sentenced in Nude Photo Sharing Controversy — Sputnik International https://t.co/3cfnBJNxkm — johnpete10 (@johnpete1010) July 11, 2017

​وتسببت تلك الأنباء في موجة غضب عارمة،، دفعت خدمة التحقيقات الجنائية البحرية لفتح تحقيق، وتوجيه أعضاء بمجلس الشيوخي الأمريكي الانتقادات إلى قادة القوات البحرية ومشاة البحرية.