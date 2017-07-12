أول حكم بالسجن على جندي أمريكي في قضية تبادل الصور الفاضحة

وجاء الحكم بعد التحقيق في تبادل الصور العارية من قبل مشاة البحرية الأمريكية، عبر "فيسبوك" وغيرها المواقع على شبكة الإنترنت.
وصدر الحكم على الجندي في محكمة عسكرية في 29 يونيو/ حزيران الماضي، ويعتقد أنه الحكم الأول، وينتظر العديد من المتهمين أحكامًا مماثلة، إذا تمت إدانتهم في الفضيحة التي هزت الفيلق، وفقا لـ "Military.com".
وهزت مشاة البحرية الأمريكية فضيحة كبرى في مارس/آذار الماضي، بعدما تم الكشف عن استخدام جماعة "مارينز يونايتد" الخاصة موقع "فيسبوك" لتداول صورا فاضحة وعارية لنساء بالجيش الأمريكي، مصحوبة بتعليقات مخلة، ووصفت بأنها تبث الكراهية ضد المرأة بشكل عام.
First US Marine Sentenced in Nude Photo Sharing Controversy — Sputnik International https://t.co/3cfnBJNxkm— johnpete10 (@johnpete1010) July 11, 2017
وتسببت تلك الأنباء في موجة غضب عارمة،، دفعت خدمة التحقيقات الجنائية البحرية لفتح تحقيق، وتوجيه أعضاء بمجلس الشيوخي الأمريكي الانتقادات إلى قادة القوات البحرية ومشاة البحرية.
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