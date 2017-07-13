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11:20 13 يوليو/ تموز 2017
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    بالخطوات...أبرز 6 حيل سرية في "واتسآب"

    © REUTERS/ Nacho Doce
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    يحتوي تطبيق التراسل الفوري "وتسآب" على العديد من الحيل والأسرار، التي لا يعلمها الكثيرون، وذلك مثل الكثير من التطبيقات التي يوجد فيها حيل خفية، ولكنها قد تكون مهمة لبعض المستخدمين.

    برنامج واتساب
    © AFP 2017/ LIONEL BONAVENTURE
    "واتسآب" تضيف إمكانية تغيير الخطوط والبحث عن "الإيموشنز"
    وبحسب تقرير نشره موقع "Computer Hoy"، مجموعة من الحيل الخفية ومنها:

    1- قراءة الرسائل في سرية

    يعتبر هذا الخيار متاحًا، لكل الأنظمة "أندرويد" أو "iOS"، ويتمثل دوره في عدم السماح للمرسل بتلقي أي تأكيد على قراءة الرسالة من قبل المتلقي.

    يمكن الدخول إلى قسم "إعدادات" التطبيق، ثم إلى "معلومات الحساب"، ثم "الخصوصية"، وإيقاف تشغيل خيار "تأكيد القراءة"، وذلك بالنسبة لنظام أندرويد.

    ويمكن الولوج من نظام "أي أو إس"، إلى "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم "الخصوصية"، وتعطيل عمل خيار "تأكيد القراءة".

    جدير بالذكر أن هناك طريقة أخرى لقراءة الرسائل على تطبيق الواتسآب دون أن تتفطن الجهة المقابلة، وذلك من خلال تفعيل وضع الطائرة في الهاتف، ثم الدخول لقراءة رسالة الواتساب، والخروج من التطبيق قبل إعادة تشغيل الوضع العادي للهاتف.

    2- قائمة المحظورين

    يخصص "واتسآب" قسماً لإظهار جميع المستعملين الذين تم حظرهم على التطبيق.

    يمكن الولوج إلى "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم "الخصوصية"، ثم الدخول إلى "الحظر"، حيث يظهر جميع من لم يعد بإمكانهم إرسال رسائل إليك.

    3- كلمة سر لحساب الواتسآب

    توجد مجموعة من التطبيقات التي يمكن من خلالها عمل كلمة سر لحسابك، مثل "آب لوك"، أو تطبيق "لوك فور واتس ماسنجر"، أو "آب لوكر"، وذلك بالنسبة لنظام أندرويد، وفي المقابل، ليست هناك أي وسيلة فعالة بالنسبة لنظام آي أو إس فيما يخص حماية التطبيق.

    ولربط حساب الواتسآب بكلمة سر، يجب الولوج إلى قسم "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم الضغط على "التحقق من خلال خطوتين"، واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وبهذه الطريقة لن يتمكن أي شخص من انتحال شخصيتك حتى عند استعمال رقم هاتفك.

    4- استرجاع الرسائل المحذوفة

    للقيام بهذه العملية، يجب إلغاء تثبيت التطبيق، ثم تثبيته من جديد، وهي الخطوة التي تتيح خيار استرجاع نسخة احتياطية من دردشات التطبيق. وفي حال الموافقة على هذا الخيار، يمكن استعادة الرسائل المحذوفة آليا، ولكي يصبح هذا الخيار متاحًا، في حال تفعيل خيار النسخ الاحتياطي بشكل مسبق.

    5- إخفاء الصورة الشخصية عن الغرباء

    يمكنك أن تمنع أي شخص جديد قمت بإضافته على الواتسآب، وما زلت لا تعرف هويته جيداً، من رؤية صورتك الشخصية على التطبيق.

    ويمكن ذلك من الولوج إلى قائمة "الإعدادات"، ثم "الحساب"، وبعد ذلك "الخصوصية"، وفي هذه القائمة، يمكن تحديد الفئة التي يمكنها رؤية صورتك الشخصية وحالتك على الواتسآب؛ إما الجميع، أو الأصدقاء، أو لا أحد.

    6-  استخدام التطبيق دون شريحة الهاتف الخلوي

    لا يمكن أن يحدث أي شيء، إذا قمت بسحب شريحة الهاتف الخلوي، طالما لم تسجل نفس هذا الرقم في تطبيق واتسآب على جهاز آخر.

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