خلاف بين شركة وموظفها حول المكياج ينتهي باعتذار الشركة بعد رسالته على فيسبوك

© AFP 2017/ Lionel Bonaventure الطموح بالشهرة على اليوتيوب أودى بحياة شاب

يذكر بأن الشاب كان قد وضع منشورا على صفحته الخاصة على الفيسبوك، يتهم فيها شركته بعدم السماح له بوضع المكياج.

وبحسب "الإندبندت" البريطانية، فإن الشاب تنتابه موجة من الغضب حول السماح للفتيات بوضع المكياج في الشركة، في حين تم منعه.

وبحسب منشور لابلانش، فإن الشركة طلبت منه إزالة المكياج وتنظيف وجهه منه، ووجهوا له إنذارا، وبحسب أقواله إنه سابقا سمحوا له بوضع المكياج.

وكانت الشركة التي يعمل بها وهي سلسلة متاجر كريس العالمية، قد قدمت اعتذارا رسميا له، خاصة بعد أن سجل منشوره على الفيسبوك إعجاب وتأييد أكثر من ألف متابع.