خلاف بين شركة وموظفها حول المكياج ينتهي باعتذار الشركة بعد رسالته على فيسبوك

وبحسب "الإندبندت" البريطانية، فإن الشاب تنتابه موجة من الغضب حول السماح للفتيات بوضع المكياج في الشركة، في حين تم منعه.
وبحسب منشور لابلانش، فإن الشركة طلبت منه إزالة المكياج وتنظيف وجهه منه، ووجهوا له إنذارا، وبحسب أقواله إنه سابقا سمحوا له بوضع المكياج.
وكانت الشركة التي يعمل بها وهي سلسلة متاجر كريس العالمية، قد قدمت اعتذارا رسميا له، خاصة بعد أن سجل منشوره على الفيسبوك إعجاب وتأييد أكثر من ألف متابع.
В Британии мужчина пожаловался, что ему не разрешают носить макияж на работе: https://t.co/JRvVtNXkL3 pic.twitter.com/osloHJviCN— Life | Новости (@lifenews_ru) ١٣ يوليو، ٢٠١٧
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