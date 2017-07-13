أشهر 10 أعراس لنجوم كرة القدم العالمية في صيف 2017

هذا وتناولت مواقع التواصل الاحتماعي هذه المناسبات بشكل شبه يومي.
وقد حظيت بعض الأعراس باهتمام إعلامي كبير، كعرس اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على صديقة طفولته أنتونيلا روكوزو.
اللاعب الإسباني ألفارو موراتا استغل العطلة الصيفية، ليعلن زواجه على أليس كامبيلو عارضة الأزياء الإيطالية، وأقيم حفل الزفاف في مدينة البندقية الإيطالية.
أما اللاعب الإسباني لوكاس فاسكويز، فقد تزوج ماكارينا رودريغيز، بعد علاقة دامت 5 سنوات، ليطلب يدها في قاعة للسينما.
كذلك الأمر بالنسبة للاعب الكرواتي، ماتيو كوفاتشيتش، فتزوج من ابنة قريته إيزابيل أندريانيتش، وقد أقيم حفل الزفاف في قريتهما، وكان قبل ذلك على علاقة لـ7 سنوات.
روبرتو فيرمينو اللاعب البرازيلي احتفل بعرسه في مسقط رأسه بماسيمو في البرازيل، على صديقته لاريسا بيريرا. يذكر بأنهما التقيا قبل 4 سنوات ولديهما ابنتان.
أما غاري ميديل لاعب المنتخب التشيلي، فقد تزوج من الإسبانية كريستينا موراليس، التي تعمل كمراسلة ومذيعة تلفزيونية.
ولم تمنع الإصابة الحارس الأول للمنتخب الألماني مانويل نوير من عقد زفافه على صديقته نينا فايز في مدينة باري الإيطالية، يذكر بأن الثنائي تعرفا على بعضهما في متحف توسو للشمع.
Yet again another Marriage post… 😂😂😂 CONGRATULATIONS MANUEL NEUER ON YOUR WEDDING!!! 🎉🎉🎉❤❤❤ Manuel and Nina make such a beautiful couple and I hope they have a happy married life ❤❤❤ so happy for them! But poor Manuel had to walk down the aisle in his crutches 😂😂😂 #bayer #leverkusen #bayerleverkusen #werkself #bundesliga #football #fcbayern #bayern #munich #bayernmunich #manuelneuer #wedding #marriage #married #germangoalkeeper #manuelneuerwedding #beautifulcouple #couplegoals #love #loveisintheair #beautiful
مارك بارترا الإسباني ولاعب بوروسيا دورتموند، احتفل بزفافه على الصحفية الرياضية ميليسا خيمينيز في مدينة برشلونة، مسقط رأسه.
الإيطالي ماتيو دارميان ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تزوج من رفيقة طفولته فرانشيسكا كورمان.
الفرنسي أنطوان غريزمان لم يفوت الفرصة ليتزوج من صديقته إيريكا تشوبيرينا، بعد أن امتدت علاقتهما لـ6 سنوات.
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