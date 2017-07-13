أشهر 10 أعراس لنجوم كرة القدم العالمية في صيف 2017

هذا وتناولت مواقع التواصل الاحتماعي هذه المناسبات بشكل شبه يومي.

وقد حظيت بعض الأعراس باهتمام إعلامي كبير، كعرس اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على صديقة طفولته أنتونيلا روكوزو.

© AP Photo/ Victor R. Caivano حفل زفاف لاعب كرة القدم لنادي "برشلونة" ليونيل ميسي ورفيقة دربه أنتونيللا روكوتسو في روساريو، الأرجنتين 30 يونيو/ حزيران 2017

اللاعب الإسباني ألفارو موراتا استغل العطلة الصيفية، ليعلن زواجه على أليس كامبيلو عارضة الأزياء الإيطالية، وأقيم حفل الزفاف في مدينة البندقية الإيطالية.

Just married ❤️💍 Публикация от Álvaro Morata (@alvaromorata) Июн 17 2017 в 9:51 PDT

أما اللاعب الإسباني لوكاس فاسكويز، فقد تزوج ماكارينا رودريغيز، بعد علاقة دامت 5 سنوات، ليطلب يدها في قاعة للسينما.

Simplemente Te Amo ❤️️💍😀 Публикация от Lucas Vázquez (@lucasvazquez91) Июн 20 2017 в 3:00 PDT

كذلك الأمر بالنسبة للاعب الكرواتي، ماتيو كوفاتشيتش، فتزوج من ابنة قريته إيزابيل أندريانيتش، وقد أقيم حفل الزفاف في قريتهما، وكان قبل ذلك على علاقة لـ7 سنوات.

My past, my present, my future! #myeverything Публикация от Mateo Kovacic (@mateokovacic8) Июн 20 2017 в 11:52 PDT

روبرتو فيرمينو اللاعب البرازيلي احتفل بعرسه في مسقط رأسه بماسيمو في البرازيل، على صديقته لاريسا بيريرا. يذكر بأنهما التقيا قبل 4 سنوات ولديهما ابنتان.

🤵🏻👸🏻👶🏻👰🏼 Публикация от ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino) Июн 25 2017 в 9:40 PDT

أما غاري ميديل لاعب المنتخب التشيلي، فقد تزوج من الإسبانية كريستينا موراليس، التي تعمل كمراسلة ومذيعة تلفزيونية.

Mujer y marido 💍👰🏻🤵🏻 #teamo #felicidad #7/7/2017 ❤️ Публикация от Gary Medel (@gary_medel17) Июл 8 2017 в 6:48 PDT

ولم تمنع الإصابة الحارس الأول للمنتخب الألماني مانويل نوير من عقد زفافه على صديقته نينا فايز في مدينة باري الإيطالية، يذكر بأن الثنائي تعرفا على بعضهما في متحف توسو للشمع.

مارك بارترا الإسباني ولاعب بوروسيا دورتموند، احتفل بزفافه على الصحفية الرياضية ميليسا خيمينيز في مدينة برشلونة، مسقط رأسه.

Y seguir cumpliendo sueños a tu lado… T'estimo! 👰🏻🎩 #inolvidable #LaNoviaMasGuapa |M&M| Публикация от Marc Bartra (@marcbartra) Июн 20 2017 в 8:21 PDT

الإيطالي ماتيو دارميان ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تزوج من رفيقة طفولته فرانشيسكا كورمان.

Mr and Mrs Darmian #duedidue #14giugno2017 @francesca_ele_cormanni Публикация от Matteo Darmian Official (@matteodarmian36) Июн 16 2017 в 8:15 PDT

الفرنسي أنطوان غريزمان لم يفوت الفرصة ليتزوج من صديقته إيريكا تشوبيرينا، بعد أن امتدت علاقتهما لـ6 سنوات.