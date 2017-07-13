مزاد علني لبيع أولى العينات المأخوذة من سطح القمر

وبحسب دار سوثبي، فإن الحقيبة تحتوي على عينات جلبها معه أرمسترونغ من سطح القمر، وتعتبر كأولى العينات التي حصل عليها الإنسان من سطح القمر، وهي قطع نادرة.
هذا و أكد دار سوثبي، بأن المزاد مكرس للذكرى 48 لهبوط أول رجل على سطح القمر، وسيتم المزاد في 20 يوليو/تموز في نيويورك.
من جهة أخرى يرغب الدار بأن يتم بيع هذه المطروحات مابين 2 و 4 مليون دولار أمريكي.
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продадут на аукционе в Нью-Йорке https://t.co/PSSFxcP9sY pic.twitter.com/icRx2NjLEb— РИА Новости (@rianru) ١٣ يوليو، ٢٠١٧
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