شاهد...تسريب صور وتفاصيل هاتف "قاتل آيفون 8"

يعتبر الهاتف الجديد، المنافس الأول لهاتف "آيفون-8" المنتظر، حيث يتوقع أن تطرح غوغل هذا العام هاتفين جديدين: الأول والذي سيحمل الاسم التجاري Walleye، سيأتي بشاشة بمقاس 4.97 بوصة وتصميم خارجي يشبه تصميم هاتف بيكسل الذي طرحته غوغل العام الماضي.

وسيحمل الهاتف الثاني الاسم التجاري "Taimen"، وسيتم تزويده بشاشة AMOLED بمقاس 5.99 بوصة من صنع شركة إل جي.

ومن المقرر أن حواف الهاتف الجانبية ستستجيب للضغط، لتصدر أوامر معينة لمساعد غوغل الصوتي.

Exclusive: This is the 2017 Google Pixel "XL," with low-bezel AMOLED display and squeezable frame https://t.co/oAY97Rp73s pic.twitter.com/JZAZoAQrfJ — Android Police (@AndroidPolice) July 11, 2017

​ينتظر طرح الهاتفين في الأسواق أواخر العام الجاري، حسب موقع "Android Police".