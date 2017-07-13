شاهد...تسريب صور وتفاصيل هاتف "قاتل آيفون 8"

وسيحمل الهاتف الثاني الاسم التجاري "Taimen"، وسيتم تزويده بشاشة AMOLED بمقاس 5.99 بوصة من صنع شركة إل جي.
ومن المقرر أن حواف الهاتف الجانبية ستستجيب للضغط، لتصدر أوامر معينة لمساعد غوغل الصوتي.
Exclusive: This is the 2017 Google Pixel "XL," with low-bezel AMOLED display and squeezable frame https://t.co/oAY97Rp73s pic.twitter.com/JZAZoAQrfJ— Android Police (@AndroidPolice) July 11, 2017
ينتظر طرح الهاتفين في الأسواق أواخر العام الجاري، حسب موقع "Android Police".
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