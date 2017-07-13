بالفيديو...ترامب يمتدح قوام زوجة الرئيس الفرنسي

هذه المرة كانت ملاحظاته وتصرفاته مع سيدة فرنسا الأولى برجيت ماكرون ما حظي بانتباه المتابعين.

ووفقا لـ"يورونيوز"، فأن ترامب لم يتردد بأن يعلق على مظهر زوجة ماكرون ويقول بأنها "جميلة"، ومن ثم يضيف بأن "قوامها جيد".

"You're in such good shape," Pres. Trump tells French first lady Brigitte Macron, before noting the same about Mrs. Macron to Pres. Macron. pic.twitter.com/pRrG2WnBPj — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) July 13, 2017

وانتشر فيديو بثته الصفحة الرسمية للرئاسة الفرنسية على فيسبوك، أظهر إطراء دونالد ترامب على بريجيت ماكرون، عندما كان الثنائي الأمريكي في ضيافة الرئيس الفرنسي وزوجته في مجمع "ليز أنفاليد".

ولم يخل سلام ترامب لزوجة ماكرون من الغرابة أيضا فعلى عادته بالسلامات الحارة التي تحرج الآخرين، شدّ ترامب على كف سيدة فرنسا الأولى وهز ساعدها بطريقة حارة، لكنها غير معتادة في البروتوكولات الدبلوماسية.