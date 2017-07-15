لافتة غريبة علقها البابا على باب مكتبه

ونشر موقع "فاتيكان إنسايدر" الإلكتروني صورة للافتة وأكد رئيس تحرير الموقع أندريا تورنييلي، وهو مقرب من البابا وأجرى معه عدة مقابلات، لرويترز وجود اللافتة على الباب. وتقول اللافتة "وتضاعف العقوبة إذا وقعت المخالفة في وجود أطفال. لتحقيق الاستفادة القصوى ركز على قدراتك لا قيودك". وتنتهي اللافتة بعبارة "كف عن الشكوى وتحرك لتحسين حياتك".

وكان البابا قد تلقى اللافتة كهدية من المؤلف الإيطالي وأخصائي علم النفس سالفو نو. ووعد البابا نو بأنه سيعلق اللافتة على مكتبه على سبيل المزاح. ويحاول البابا فرنسيس منذ اختياره في 2013 توجيه الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.2 مليار شخص إلى طريق أكثر شمولا ورحمة مما أغضب المحافظين الذين يقولون إن البابا يزرع بذور فوضى عقائدية.