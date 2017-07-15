تحقيقات سعودية حول "تبي راتبك اعتذر للمصري"

واشتكى حارس الأمن من أن مديره في العمل، لم يصرف لهم الرواتب، وقام بإيقافه عن العمل مع عدد من زملائهم، وأنه سعى للتنكيل بعد، بعدما طالبهم بالاعتذار إلى أحد المواطنين المصريين العاملين بالمستشفى، قائلا "طالبنا بالاعتذار من المصري، وأن نذبح له تيس ونستأجر له استراحة".
حارس امن سعودي يطلب راتبه المتأخر و حقوقه— حقوق الضعوف (@hukusfof) July 15, 2017
فجاءه الرد: #تبي_راتبك_اعتذر_للمصري واذبح له "تيس" واستاجر له استراحة..!
ووزارة العمل تحقق.. pic.twitter.com/dVHggjCYmd
وسرعان ما انتشر هاشتاغ "#تبي_راتبك_اعتذر_للمصري"، عبر موقع "تويتر" في كافة السعودية، ليتصدر أبرز التغريدات الشائعة، وتباينت ردود الأفعال لكافة المشاركين عبره.
واختلفت الآراء بين مهاجم للعمالة الأجنبية الوافدة، وإهدار حقوق المواطنين السعوديين على حسابهم، وبين من يطالب بعدم استغلال تلك القضية للهجوم على العمالة الأجنبية الوافدة، مشيرين إلى أن تصرف مدير العمل الخاص بحارس الأمن ليس إلا تصرف خاطئ غير مسؤول يحتاج إلى العقاب.
وزارة العمل:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 15, 2017
جار التحقق حيال قضية #تبي_راتبك_اعتذر_للمصري وستتخذ الوزارة الإجراءات الرادعة لأي مخالف أو متجاوز للأنظمة.
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وأشارت وزارة العمل بدورها، إلى أنها ستدرس كافة أبعاد القضية، وستسعى لأن تجد حلا يأتي بحق حارس الأمن المهدر.
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