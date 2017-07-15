تحقيقات سعودية حول "تبي راتبك اعتذر للمصري"

© Sputnik. MANAL ALSHAREEF سعودية تروي مأساتها...والسبب قيادتها للسيارة

وانتشرت بصورة كبيرة، منذ مساء أمس الجمعة، عبر مواقع التواصل، وبالأخص موقع "تويتر" مقطع فيديو متداول لحارس أمن في إحدى المستشفيات يشتكي من صاحب عمله.

واشتكى حارس الأمن من أن مديره في العمل، لم يصرف لهم الرواتب، وقام بإيقافه عن العمل مع عدد من زملائهم، وأنه سعى للتنكيل بعد، بعدما طالبهم بالاعتذار إلى أحد المواطنين المصريين العاملين بالمستشفى، قائلا "طالبنا بالاعتذار من المصري، وأن نذبح له تيس ونستأجر له استراحة".

حارس امن سعودي يطلب راتبه المتأخر و حقوقه

فجاءه الرد: #تبي_راتبك_اعتذر_للمصري واذبح له "تيس" واستاجر له استراحة..!



ووزارة العمل تحقق.. pic.twitter.com/dVHggjCYmd — حقوق الضعوف (@hukusfof) July 15, 2017

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وسرعان ما انتشر هاشتاغ "#تبي_راتبك_اعتذر_للمصري"، عبر موقع "تويتر" في كافة السعودية، ليتصدر أبرز التغريدات الشائعة، وتباينت ردود الأفعال لكافة المشاركين عبره.

واختلفت الآراء بين مهاجم للعمالة الأجنبية الوافدة، وإهدار حقوق المواطنين السعوديين على حسابهم، وبين من يطالب بعدم استغلال تلك القضية للهجوم على العمالة الأجنبية الوافدة، مشيرين إلى أن تصرف مدير العمل الخاص بحارس الأمن ليس إلا تصرف خاطئ غير مسؤول يحتاج إلى العقاب.

وزارة العمل:

جار التحقق حيال قضية #تبي_راتبك_اعتذر_للمصري وستتخذ الوزارة الإجراءات الرادعة لأي مخالف أو متجاوز للأنظمة.



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. pic.twitter.com/TsnJo68E32 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 15, 2017

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وأشارت وزارة العمل بدورها، إلى أنها ستدرس كافة أبعاد القضية، وستسعى لأن تجد حلا يأتي بحق حارس الأمن المهدر.