ميسي يؤكد تفوقه في رياضة أخرى (فيديو)

© AFP 2017/ Oscar Del Pozo ميسي يدخل التاريخ بعقد خرافي

وتمكن ميسي من تسديد ثلاث رميات ناجحة، أمام ذهول زملائه في فريق برشلونة، ليؤكد تفوقه في هذه الرياضة، بجانب نجاحه في لعب كرة القدم.

حقق الفيديو الذي نشره ميسي أكثر من 2.3 مليون مشاهدة، بعد 14 ساعة فقط من نشره.

جدير بالذكر أن ميسي فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.