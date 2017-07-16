العلماء يطالبون الأزواج بعدم الإنجاب لإنقاذ كوكب الأرض

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة، أن نقص كل فرد فى البلاد المتقدمة، يخفض الانبعاث الكربونى بمقدار 58.6 طنًا من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

وأشار علماء جامعة "لوند" السويدية، إلى أنه لا توجد حكومة واحدة فى العالم الغربي تقدم نصائح جادة لمواطنيها للحد من النسل، وهو ما يهدد بكارثة بيئية خطيرة.

وأكدوا أن هناك 4 طرق يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية، وهى اتباع نظام غذائى يعتمد على النباتات، وتجنب السفر الجوى، والتخلى عن السيارات، والتوقف عن الإنجاب.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يوجد وسائل عديدة لحماية البيئة، بما في ذلك إعادة التدوير واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة، ويعتبر عدم الإنجاب هو العامل الأهم لاستمرار الحياة.