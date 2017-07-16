كيت ميدلتون بفستان جرئ في قصر باكينغهام

ظهرت خلال حفل المأدبة التي أقيمت في قصر باكنغهام للترحيب بالملك الإسباني فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا، بفستان مثير يلامس الأرض من تصميم ماركة Marchesa، وفتحته على شكل حرف V من قماش الدانتيل.
واعتبر موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن الفستان يعد خيارًا مفاجئًا للدوقة، وخروجاً عن القَصات المحافظة التي تفضلها عادةً.
Kate looks hot, no doubt! Like the front of this dress is full on SLAY and I'm LIVING. 🔥✨😍 #sorrynotsorry pic.twitter.com/RlZ2HhaRwy— Kate Middleton Fans (@RoyallyKate) July 12, 2017
وأشار الموقع إلى أن الدوقة حافظت على ظلت جالسة في الخلفية بعيداً عن عدسات المصورين، فيما أخذت الملكة ليتيزيا موقعاً أمامياً ومركزياً.
A look at #KateMiddleton's Marchesa gown at tonight's banquet #SpanishStateVisit pic.twitter.com/IrFuqIeda5— Kate Middleton Style (@KateMiddStyle) July 12, 2017
ولفتت كيت المزيد من الانتباه إلى ياقة فستانها المفتوحة؛ بارتدائها قلادة ماسية ذات فص ياقوتي كانت تعود للملكة الأم، حيث اتسم الفستان بالكثير من الجرأة، مقارنةً بالفساتين التي ارتدتها مسبقاً في آخر مناسبتين جرتا في مارس/آذار من هذا العام.
Former Kate Middleton sports new short haircut at Wimbledon — https://t.co/7U9eUeulnz https://t.co/N5aEOmMyhf #royals #style pic.twitter.com/HbbOc1Q7uE— CoolerWayToTailgate (@coolergate) July 7, 2017
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