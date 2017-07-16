كيت ميدلتون بفستان جرئ في قصر باكينغهام

© REUTERS/ POOL كيت ميدلتون تكسر التقاليد في زفاف شقيقتها الأسطوري

أثبتت ميدلتون أنها لا تخشى تخطي بعض الحدود، بعدما تعرضت دومًا للانتقاد بسبب اختياراتها "الآمنة" للملابس.

ظهرت خلال حفل المأدبة التي أقيمت في قصر باكنغهام للترحيب بالملك الإسباني فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا، بفستان مثير يلامس الأرض من تصميم ماركة Marchesa، وفتحته على شكل حرف V من قماش الدانتيل.

واعتبر موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن الفستان يعد خيارًا مفاجئًا للدوقة، وخروجاً عن القَصات المحافظة التي تفضلها عادةً.

Kate looks hot, no doubt! Like the front of this dress is full on SLAY and I'm LIVING. 🔥✨😍 #sorrynotsorry pic.twitter.com/RlZ2HhaRwy — Kate Middleton Fans (@RoyallyKate) July 12, 2017

​وأشار الموقع إلى أن الدوقة حافظت على ظلت جالسة في الخلفية بعيداً عن عدسات المصورين، فيما أخذت الملكة ليتيزيا موقعاً أمامياً ومركزياً.

​ولفتت كيت المزيد من الانتباه إلى ياقة فستانها المفتوحة؛ بارتدائها قلادة ماسية ذات فص ياقوتي كانت تعود للملكة الأم، حيث اتسم الفستان بالكثير من الجرأة، مقارنةً بالفساتين التي ارتدتها مسبقاً في آخر مناسبتين جرتا في مارس/آذار من هذا العام.