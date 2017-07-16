الأرصاد تحذر..."جمرة القيظ" تضرب الشرق الأوسط غدا

© REUTERS/ Laszlo Balogh بلد عربي يسجل أعلى درجة حرارة في العالم

تصل درجة الحرارة خلال هذه الظاهرة إلى 50 في الظل و70 مئوية تحت أشعة الشمس، وذلك ابتداء غدًا الأحد، بحسب موقع "العالم".

تبدأ ظاهرة "جمرة القيظ" في منطقة الشرق الأوسط، خلال فترة انتقالية مدتها 52 يومًا، تبدأ من منتصف أب/أغسطس، وتمتد حتى نهاية الشهر، وتبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها حيث تصل إلى 50 مئوية في الظل وتتجاوز 70 تحت أشعة الشمس.

تتميز هذه الظاهرة الموسمية بشدة لسع الشمس وحمو الأرض وارتفاع الرطوبة على السواحل، وشدة هبوب رياح السموم. وخلالها يستمر الحر لساعات متأخرة من الليل، بحسب موقع "العالم".

وتعمل هذه الظاهرة على تلوين ثمار التمر وتظهر بواكيره، حيث تمر عملية نضح التمر بثلاث مراحل: بصباغ اللون وأوسطها طباخ التمر وآخرها جداد النخل، وفي هذه المرحلة الأخيرة تبلغ الحرارة ذروتها.

يعتبر منخفض الهند الموسمي الذي يزداد نشاطه خلال هذه الفترة، هو السبب العلمي لـ"جمرة القيظ"، ويمتد إلى بحر قزوين وصحراء إيران ويحتبس في جبال زاجروس، ثم يتحول إلى تيارات هوائية ساخنة تجتاح العراق والكويت والسعودية، ولذلك حذرت هيئة الإرصاد الجوية في السعودية من ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق.