ماذا فعلت أغنية "ديسباسيتو" في دولة بورتوريكو

وضم منظمو الرحلات السياحية في بورتوريكو، إلى برامجهم السياحية رحلات إلى الأماكن التي ظهرت في فيديو الأغنية، مثل Club La Factoría، وOld San Juan، وLa Perla sector، وذلك حسب صحيفة "Un Nuevo Dia".
يذكر أن نجمي الأغنية لويس فونسي ودادي يانكي، ولدا في بورتوريكو، وهما من أشهر مطربي أميركا الجنوبية، وقد حققت أغنيتهم الأخيرة Despacito، نحو 2 ونصف مليار مشاهدة على يوتيوب.
وقام فونسي بنشر جزء من التقرير على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، قائلاً "يا للسعادة عندما تقرأ هذا في الصحف العالمية، إن بورتوريكو هي البطل الحقيقي لهذه الأغنية والكليب".
وشكر المطرب شريكه في الأغنية "دادي يانكي"، والمخرج كالوس بيريز، وملكة جمال الكون التي ظهرت في الكليب، زوليكا ريفيرا.
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