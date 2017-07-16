ماذا فعلت أغنية "ديسباسيتو" في دولة بورتوريكو

وأفادت تقارير إخبارية صادرة عن صحف بورتوريكية، اهتمام السياحة ببورتوريكو يعود إلى المشاهد والمعالم السياحية الطبيعية المميزة التي ظهرت في كليب الأغنية، حسب موقع "Billboard".

وضم منظمو الرحلات السياحية في بورتوريكو، إلى برامجهم السياحية رحلات إلى الأماكن التي ظهرت في فيديو الأغنية، مثل Club La Factoría، وOld San Juan، وLa Perla sector، وذلك حسب صحيفة "Un Nuevo Dia".

يذكر أن نجمي الأغنية لويس فونسي ودادي يانكي، ولدا في بورتوريكو، وهما من أشهر مطربي أميركا الجنوبية، وقد حققت أغنيتهم الأخيرة Despacito، نحو 2 ونصف مليار مشاهدة على يوتيوب.

¡Qué bueno ver noticias positivas en mi país! Felicito a los residentes de la comunidad de La Perla por unirse en este esfuerzo. #LaPerlaPintaSuFuturo Gracias a #Despacito, yo soy parte de ustedes. ¡Nos vemos pronto! #LaPerla 🇵🇷❤️ A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Jul 6, 2017 at 7:04am PDT

وقام فونسي بنشر جزء من التقرير على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، قائلاً "يا للسعادة عندما تقرأ هذا في الصحف العالمية، إن بورتوريكو هي البطل الحقيقي لهذه الأغنية والكليب".

وشكر المطرب شريكه في الأغنية "دادي يانكي"، والمخرج كالوس بيريز، وملكة جمال الكون التي ظهرت في الكليب، زوليكا ريفيرا.