مصرع ملكة جمال بريطانيا في حادث سيارة (فيديو+صور)

توفيت ملكة جمال بريطانيا، سكاي أوليفيا ميتشيل، في حادث سيارة مروع، وقع شمال غرب بريطانيا.

وأسفر الحادث عن وفاة صديقة سكاي، وإصابة فتاة ثالثة كانت تجلس في المقعد الخلفي للسيارة، بإلإضافة إلى إصابة سائق السيارة الأخرى.

كانت سكاي 18 عامًا، تقود سيارتها، وبجوارها صديقتها كيتلين، عندما اصطدمت بسيارة على طريق A595 بالقرب من قرية "بوتل"، بحسب صحيفة "ذا صن".

ومن جانبها قالت متحدثة باسم شرطة منطقة كمبريا التي شهدت الواقعة: "إن الضباط المدربين تدريبًا خاصًا يدعمون الأسر في هذا الوقت، وأهابت بالشهود تقديم أي معلومات عن الحادث.

وأكدت عائلة سكاي أنها كانت فتاة جميلة وتحظى بحب الجميع وكانت تجمع المال لمختلف الجمعيات الخيرية وخلال الأعوام الكثيرة الماضية كانت تنتهز كل فرصة في طريقها لمساعدة الآخرين.

يذكر أن سكاي فازت بلقب ملكة جمال الشمال الغربي في بريطانيا عام 2014، وبعد ذلك بعام واحد نظمت حملة لمكافحة البلطجة، بعد تعرضها لمضايقات بسبب مظهرها.