تهمة الاغتصاب تمنع زواج سعد لمجرد من حبيبته التونسية

وقالت الخميسي في لقاء مع برنامج "Jawhara by night"، على إذاعة "جواهر"، إن لمجرد ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة تونسية منذ فترة، غير أنه لا يزال في باريس لا يمكنه مغادرتها قبل الحكم النهائي في قضية اغتصاب فتاة قضى على إثرها 6 أشهر في السجن.

وأضافتت الخميسي، أن لمجرد كتب ولحن مجموعة أغان خلال الفترة التي قضاها في السجن، إحداها أغنية مغربية، سيتم إطلاقها قريباً.

وأضافت أن أول حفل للمجرد فور مغادرته فرنسا سيكون في المغرب، ويليه آخر في تونس.