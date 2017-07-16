اكتشاف 27 عدسة لاصقة في عين امرأة

© Sputnik. Dmitry Korobeynikov عدسات لاصقة تنبئك عندما تمرض

وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية إن جراحي مستشفى بلدة سوليهل البريطانية وجدوا هذا العدد الضخم من العدسات عالقة في عين المريضة البالغة من العمر 67 عاماً، وقد تسببت لها في مشاكل صحية مثل جفاف العين الذي ساعد عليه تقدمها في العمر.

وكانت هذه الحادثة قد وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي إلا أن الحديث عنها كثر مؤخرًا في المجلة الطبية البريطانية، وهي الحالة التي تحدث عنها روبال مورجاريا، طبيب عيون متخصص كان من بين الجراحين المشاركين في العملية، إنهم لم يشاهدوا مثل هذه الحالة من قبل.

يذكر أن الأطباء اكتشفوا في البداية 17 عدسة لاصقة فقط، وبعد إجراء الفحوصات اكتشفوا وجود 10 عدسات أخرى عالقة في العين، فيما أوضحت المريضة إنها كانت تضع تلك العدسات اللاصقة شهريا لمدة 35 عاماً دون استشارة الطبيب بشكل منتظم.