القبض على أسرة عربية بالسعودية بتهمة التسول.. ومفاجأة في المضبوطات

© AFP 2017/ Wakil Kohsar متسول مليونير في قطار القاهرة وبحسب القانون السعودي فإن المتهمين يواجهون عقوبات مشددة بينها السجن والغرامة والترحيل النهائي خارج السعودية.





ووفقا لما نشرته صحيفة الرياض السعودية فإن العائلة التي تم القبض عليها تمتلك مجوهرات وسيارات فارهة.





وقالت شرطة منطقة القصيم في بيان لها، إن "أفراد الأسرة الـ 21 وبينهم نساءٌ وأطفالٌ امتهنوا التسول، مدعين حاجتهم للمساعدة".





وأضافت الشرطة، أن "المتهمين استغلوا إحدى الشقق السكنية بمدينة بريدة لتكون مقرًا لسكنهم".





وكشفت الشرطة عن أنه "عثرت بحوزتهم على مبالغ مالية سعودية وإماراتية، بينها أكثر من 12 ألف ريال سعودي، ومبلغ آخر وقدره 150 درهماً إماراتياً، ومجوهرات وهويات إقامة لعدة بلدان خليجية".





وأضافت الشرطة أنه تم ضبط كذلك "خمس مركبات استغلها أفراد الأسرة للتسول، إحداها كانت من نوعية حديثة".