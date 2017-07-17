طيار أسقط 5 مقاتلات في دقيقة...8 معلومات صادمة عن باكستان

1.أكبر شبكة إسعاف في العالم

تعتبر منظمة "إيدهي" أكبر منظمة غير ربحية في العالم وتوفر خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، حيث تقدم مختلف الخدمات الطبية والرعاية الصحية والمأوى لليتامى، وهي منظمة باكستانية لها فروع في العديد من بلدان العالم مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والصين، وتعتبر أكبر شبكة إسعافات في العالم، إذ تمتلك 300 مركز داخل باكستان وحدها.

2.قوتها النووية

تعتبر باكستان أول دولة إسلامية تحصل على السلاح النووي، إذ أصبحت ضمن القوى النووية العالمية في الثامن والعشرين من مايو/ أيار عام 1998، وذلك لحماية حدودها من التهديدات المحتملة من جيرانها.

3.تصنع نصف كرات القدم في العالم

تشتهر مدينة سيالكوت الباكستانية بتصنيعها لكرة القدم، حتى أنها تنتج أكثر من نصف الإنتاج العالمي في تلك الصناعة. وفي 2014، أنتجت المدينة نحو 42 مليون كرة قدم من ماركة برازوكا تم تصديرها للبرازيل، لاستخدامها في كأس العالم، وكانت ناسا قد اختبرت هذه الكرات وقالت إنها أفضل كرة قدم تم إنتاجها على الإطلاق.

© Sputnik. Maxim Avdeev مقتل أكثر من 100 شخص في احتراق ناقلة نفط في باكستان

4.سكانها

تعد باكستان سادس أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني الذي يبلغ نحو 200 مليون نسمة لتفوق عدد سكان روسيا حتى وإن كانت مساحتها تقل عن روسيا.

5.أصغر قاضي

باكستان لديها أصغر قاضي مدني في العالم، ويدعى محمد إلياس، الذي دخل موسوعة غينيس للأراقام القياسية عندما أصبح أصغر قاض في العام عام 1952 وعمره لا يتجاوز 20 عامًا و9 أشهر.

6.حجم الزراعة

25% من مساحة باكستان مخصصة للزراعة وتتم رعايتها بأكبر شبكة ري في العالم، وتبلغ مساحة الأرض المزروعة في باكستان 3 أضعاف مثيلتها في روسيا، كما تمتلك باكستان أكبر غابة مزروعة في العالم بإجمالي مساحة 12 ألف فدان.

7.الفاكهة الوطنية

المانجو هي الفاكهة الوطنية في باكستان، والياسمين هي الزهرة الوطنية الأكثر شعبية.

8.القوة العسكرية

يحتل الجيش الباكستاني الترتيب 23 بين جيوش العالم، كما أنها مشهورة بامتلاكها أفضل طيارين حربيين في العالم، ويعد الطيار المقاتل محمد محمود عالم أحد أشهر الطيارين الباكستانيين الذي أسقط خمس طائرات في أقل من دقيقة خلال الحرب الباكستانية الهندية.