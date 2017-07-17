تسجيل
12:22 17 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    علم باكستان

    طيار أسقط 5 مقاتلات في دقيقة...8 معلومات صادمة عن باكستان

    © AFP 2017/ Diptendu Dutta
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 112321

    تظهر باكستان بين الحين والآخر على ساحة الأحداث غالبا فيما يتعلق ببعض الخلافات الدبلوماسية مع الهند أو أن يأتي ذكرها فيما يتعلق بتفوق قوتها العسكرية، إلا أنه يظل في كل دولة جانباً مستتراً خلف ما يعلن وما يعرفه الجميع عنها، وفيما يلي نعرض بعض تلك المعلومات غير المتداولة.

    الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
    YouTube.com
    باكستان تستدعي رئيس وزراء قطر السابق في قضية فساد
    1.أكبر شبكة إسعاف في العالم

    تعتبر منظمة "إيدهي" أكبر منظمة غير ربحية في العالم وتوفر خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، حيث تقدم مختلف الخدمات الطبية والرعاية الصحية والمأوى لليتامى، وهي منظمة باكستانية لها فروع في العديد من بلدان العالم مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والصين، وتعتبر أكبر شبكة إسعافات في العالم، إذ تمتلك 300 مركز داخل باكستان وحدها.

    2.قوتها النووية

    تعتبر باكستان أول دولة إسلامية تحصل على السلاح النووي، إذ أصبحت ضمن القوى النووية العالمية في الثامن والعشرين من مايو/ أيار عام 1998، وذلك لحماية حدودها من التهديدات المحتملة من جيرانها.

    3.تصنع نصف كرات القدم في العالم

    تشتهر مدينة سيالكوت الباكستانية بتصنيعها لكرة القدم، حتى أنها تنتج أكثر من نصف الإنتاج العالمي في تلك الصناعة. وفي 2014، أنتجت المدينة نحو 42 مليون كرة قدم من ماركة برازوكا تم تصديرها للبرازيل، لاستخدامها في كأس العالم، وكانت ناسا قد اختبرت هذه الكرات وقالت إنها أفضل كرة قدم تم إنتاجها على الإطلاق.

    حريق
    © Sputnik. Maxim Avdeev
    مقتل أكثر من 100 شخص في احتراق ناقلة نفط في باكستان
    4.سكانها

    تعد باكستان سادس أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني الذي يبلغ نحو 200 مليون نسمة لتفوق عدد سكان روسيا حتى وإن كانت مساحتها تقل عن روسيا.

    5.أصغر قاضي

    باكستان لديها أصغر قاضي مدني في العالم، ويدعى محمد إلياس، الذي دخل موسوعة غينيس للأراقام القياسية عندما أصبح أصغر قاض في العام عام 1952 وعمره لا يتجاوز 20 عامًا و9 أشهر.

    6.حجم الزراعة

    25% من مساحة باكستان مخصصة للزراعة وتتم رعايتها بأكبر شبكة ري في العالم، وتبلغ مساحة الأرض المزروعة في باكستان 3 أضعاف مثيلتها في روسيا، كما تمتلك باكستان أكبر غابة مزروعة في العالم بإجمالي مساحة 12 ألف فدان.

    7.الفاكهة الوطنية

    المانجو هي الفاكهة الوطنية في باكستان، والياسمين هي الزهرة الوطنية الأكثر شعبية.

    8.القوة العسكرية

    يحتل الجيش الباكستاني الترتيب 23 بين جيوش العالم، كما أنها مشهورة بامتلاكها أفضل طيارين حربيين في العالم، ويعد الطيار المقاتل محمد محمود عالم أحد أشهر الطيارين الباكستانيين الذي أسقط خمس طائرات في أقل من دقيقة خلال الحرب الباكستانية الهندية.

    انظر أيضا:

    باكستان تستدعي رئيس وزراء قطر السابق في قضية فساد
    السيناتور ماكين: لا سلام في المنطقة دون باكستان
    ترامب ومودي يدعوان باكستان إلى منع استخدام أراضيها لشن هجمات إرهابية
    مقتل أكثر من 100 شخص في احتراق ناقلة نفط في باكستان
    باكستان تعلن إسقاط طائرة إيرانية
    ثاني زيارة لرئيس وزراء باكستان إلى السعودية في أسبوع واحد
    باكستان تحدد هوية صينيين قتلا مواطنين الشهر الماضي
    الكلمات الدلالية:
    زراعة, معلومات, صناعة, كرة قدم, إسعاف, الجيش الباكستاني, محمد محمود عالم, باكستان, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قوات جيش التحرير الشعبي الصيني خلال اليوم المفتوح في قاعدة هونغ كونغ البحرية، الصين، 8 يوليو/ تموز 2017
    الأسبوع في صور
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك