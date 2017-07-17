مصر ولبنان الأردن...معاني أسماء 8 دول عربية

© Fotolia/ Olviak السر وراء تسمية أشهر 5 أكلات عربية

مصر

تطور اسم مصر منذ قديم الأزل، ويرجع أصله إلى معنى "منزل كا بتاح"، وبتاح هو أحد أقدم الآلهة في مصر القديمة، وعندما غزا اليونانيون البلاد أطلقوا اسم "إيجيبتوس"، وظهر هذا المصطلح في كتب الأدب اليوناني القديم، لتشير إلى لقب ملك مصر، ثم تحولت لوصف نهر النيل ثم أطلقت على البلد نفسه.

لبنان

يرجع أصل التسمية لجذر الكلمة "ل ب ن" والذي يعني أبيض، ويرجع ذلك إلى أن هناك مناطق جبلية مغطاة بالثلوج، وقد ورد ذكر لبنان في الكتاب المقدس وتحديدًا ملحمة جلجامش بوصفها الأرض المغطاة بالجليد.

البحرين

على الرغم من أن معناها يبدو واضحًا وهو مثنى كلمة بحر، إلا أن هناك خلافًا على البحرين المقصودين بتلك التسمية، فهناك بعض الآراء التي تقول بأن هذين البحرين هما الخليجين الذين يحدا جزيرة البحرين من الغرب والشرق، وهناك روايات أخرى تفيد بأن البحرين تشير لامتلاك البلاد لمصادر المياه العذبة والمالحة.

المغرب

ترجع التسمية الأجنبية للمغرب Morocco إلى الترجمة الإسبانية والبرتغالية لاسم مراكش والتي تعني "أرض الله"، وظلت تسمية مراكش هي الاسم الرسمي للمغرب في بعض اللغات، فضلا عن كون هذا الاسم يطلق الآن على أحد أكبر المدن المغربية والتي كانت عاصمة البلاد في فترة ماضية.

تونس

يرجع أصل تسمية تونس إلى اللغة البربرية والتي تعني حط الرحال أو إقامة المعسكر، ويطلق الاسم الآن على عاصمة البلاد، فضلا عن اسم الدولة نفسه التي كان يطلق عليها فيما مضى اسم إفريقية.

العراق

ويعني شاطئ أو ضفة أو حافة، وكان هذا اللفظ يستخدم قديمًا للتفريق بين العراق العربي والعراقي الأعجمي في الدول التي كانت تجتمع تحت مسمى بلاد ما بين النهرين.

الأردن

هناك العديد من النظريات حول أصل تسمية الأردن، منها أنها ترجع للمصطلع الهندي الأوروبي "yor" والذي يعني عام، و"don" الذي يعني نهر، وهناك من يعتقد أن أصلها كلمة "ورد" أي أتى.

اليمن

يعتقد البعض أن أصل كلمة اليمن هو الاتجاه "الأيمن"، وقد رجحت إحدى الدراسات هذه التسمية لأن جنوب اليمن يكون على يمين من ينظر إلى الاتجاه الغربي، فيما تفيد نظريات أخرى بأن المعنى الحقيقي هو "اليُمن" والسعادة.